Son dakika haberi... Kahvehane önünde otururken husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı, öldü
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Son dakika haberi... Kahvehane önünde otururken husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı, öldü

Son dakika haberi... Kahvehane önünde otururken husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı, öldü
Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: MERSİN'in Tarsus ilçesinde, Hamdi Yargı (53), kahvehane önünde oturduğu sırada husumetlisi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, Hamdi Yargı (53), kahvehane önünde oturduğu sırada husumetlisi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bahçe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, kahvehane önünde oturan Hamdi Yargı, daha önceden husumetli olduğu öğrenilen ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kurşunların isabet ettiği Yargı kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yargı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan şüpheli ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan

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