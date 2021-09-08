Son dakika haberi... Kahramanmaraşlı gencin Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi
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Son dakika haberi... Kahramanmaraşlı gencin Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi

Son dakika haberi... Kahramanmaraşlı gencin Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kahramanmaraş'ta sara (epilepsi) hastası gencin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisi görenleri şaşırtıyor.

Kahramanmaraş'ta sara (epilepsi) hastası gencin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisi görenleri şaşırtıyor.

Türkoğlu ilçesi Gaziler Mahallesi'nde oturan sara hastası ve yürüme engelli Şuayip Çiçek (25), tam anlamıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayranı. Cuma ve Hüsne Çiçek çiftinin 6 çocuğundan ilki olan Şuayip, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum. Onu görmeyi çok istiyorum. Buraya geldiğinde sarılmak istiyorum. Onu çok özledim. İnşallah Kahramanmaraş'a geldiğinde görmek nasip olur" dedi.

Baba Cuma Çiçek, "Oğlumuz 25 yaşında ve sara hastası. Yürümede de zorluk çekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı televizyonda gördükçe dedem çıktı diyor. Fotoğrafı olan çerçeveyle yatıyor. Özellikle de görmeyi çok istiyor. Bazen üzülüyor, ağlıyor. İnşallah görmek nasip olur" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika haberi... Kahramanmaraşlı gencin Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi
Son dakika haberi... Kahramanmaraşlı gencin Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi
Son dakika haberi... Kahramanmaraşlı gencin Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi
Son dakika haberi... Kahramanmaraşlı gencin Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi
Son dakika haberi... Kahramanmaraşlı gencin Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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