Son dakika haberi! Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
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Son dakika haberi! Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

09.12.2020 14:57 | Son Güncelleme: 09.12.2020 15:00
Son dakika haberi! Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kahramanmaraş'ta kovalamaca sonucu kaza yapan araçta uyuşturucu madde ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta kovalamaca sonucu kaza yapan araçta uyuşturucu madde ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Dün meydana gelen olayda gözaltına alınan A.F. (27) ve M.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sevk edildikleri adliyede "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmış, kovalamaca sonucu kaza yapan araçta uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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