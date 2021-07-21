Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'taki orman yangınında 25 hektar alan yandı
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Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'taki orman yangınında 25 hektar alan yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'taki orman yangınında 25 hektar alan yandı Kahramanmaraş'ta orman yangını saatler sonra kontrol altına alınabildi Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alınırken şuana kadar yaklaşık 25 hektar alan zarar gördü.

Kahramanmaraş'taki orman yangınında 25 hektar alan yandı

Kahramanmaraş'ta orman yangını saatler sonra kontrol altına alınabildi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alınırken şuana kadar yaklaşık 25 hektar alan zarar gördü.

Yangın, Onikişubat İlçesi Bulutoğlu Mahallesi kırsalında çıkmış, alevler arasında kalan ormanlık alandaki yangın rüzgarında etkisiyle büyümüştü. Olay yerine çok sayıda orman söndürme ekibi ile hava ve karadan müdahale edildi.

Saatler sonra kontrol altına alınan yağında yaklaşık 25 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenilirken, yerleşim yerlerinin de olduğu bölgede çevre sakinlerinin de yangına müdahale etti.

Yangında söndürme ve soğutma işlemleri ise devam ediyor.

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'taki orman yangınında 25 hektar alan yandı
Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'taki orman yangınında 25 hektar alan yandı
Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'taki orman yangınında 25 hektar alan yandı
Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'taki orman yangınında 25 hektar alan yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey

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