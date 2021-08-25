Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta 1 kamyon, 3 tırın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı
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Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta 1 kamyon, 3 tırın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta 1 kamyon, 3 tırın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı Arkadaşının kaza yaptığını görüp durdu kazaya karıştı Kaza sonrası briket dolu kamyondaki ürünler yola savruldu Kahramanmaraş'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kahramanmaraş'ta 1 kamyon, 3 tırın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Arkadaşının kaza yaptığını görüp durdu kazaya karıştı

Kaza sonrası briket dolu kamyondaki ürünler yola savruldu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Kahramanmaraş-Kayseri karayolu 50'nci kilometresi Edebiyat Yolu tünel çıkışında meydana geldi. Göksun istikametinden Kahramanmaraş'a gitmekte olan 34 RZ C115 plakalı Mehmet Salih Dağ idaresindeki harfiyat kamyonu, önünde seyreden briket taşıyan 46 DH 532 plakalı kamyona direksiyon hakimiyetini kaybederek çarptı. Çarpılan aracın arkadaşı olduğu öğrenilen ve onu takip eden tır şoförü de yardım maksatlı aracını emniyet şeridinde park ederek olay yerinde durdu. Arkadan gelen 34 CSK 137 plakalı tır ise hızını alamayarak park halindeki diğer araçlara çarparak şarampole yuvarlandı. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırılırken, yaralılardan Mehmet Salih Dağ kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı 3 kişinin ise tedavisi sürerken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta 1 kamyon, 3 tırın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta 1 kamyon, 3 tırın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta 1 kamyon, 3 tırın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta 1 kamyon, 3 tırın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta 1 kamyon, 3 tırın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta 1 kamyon, 3 tırın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey

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