Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
Son dakika habere göre Kahramanmaraş'ta yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu.
23.08.2020 19:23 | Son Güncelleme: 23.08.2020 19:42
Kahramanmaraş'ta yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu.
Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katında yaşayan 60 yaşındaki Necla Ç'den haber alamayan yakınları, kadının evine gitti.
Evden gelen ağır koku üzerine içeri giren yakınları, kadını hareketsiz yatarken buldu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede Necla Ç'nin bir süre önce hayatını kaybettiği tespit edildi.
Polis olayla ilgili araştırma başlattı.
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Kaynak: AA