Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalan kişi tutuklandı
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Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalan kişi tutuklandı

Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalan kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Adana'dan kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ilçe girişinde önlem alan ekipler, H.A. idaresindeki plakası açıklanmayan aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 1116 sentetik uyuşturucu ile bir miktar toz esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sev edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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