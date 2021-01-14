Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
14.01.2021 20:27 | Son Güncelleme: 14.01.2021 20:30
Son dakika haberler... Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
İki adrese giden ekipler, uyuşturucu madde ele geçirdi, Y.A. (40), E.D. (44) ve İ.H.B'yi (44) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün