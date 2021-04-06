Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / İzzet Mazı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haberler... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarının tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş-Pazarcık kara yolunda uygulama yapan ekipler, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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