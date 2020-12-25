Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı
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Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı

25.12.2020 15:19 | Son Güncelleme: 25.12.2020 15:22
Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele amacıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, H.D.K. (25), İ. K.(21), T.Ş. (31), B.Ş.(18), S.Ş.(28), Ö.Y. (21), K.Ö.(23) ve S.D'nin (29) uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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