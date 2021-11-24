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Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 11 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 11 gözaltı

Gelen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Pazarcık ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 7 ayrı olayda 37 gram metamfetamin, 20 gram kubar esrar, 2 gram bonzai maddesi ile 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Olaylarla ilgili N.S.B .(22), M.T. (23), H.K. (21), M.V. (25), S.Ş. (26), H.Ç. (24), Y.C. (26), Ö.S. (19), Ö.A. (23), H.D. (30) ile H.M. (25) olmak üzere toplam 11 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 11 gözaltı

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