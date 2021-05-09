Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Narlı mevkiinde yol uygulamasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 519 adet captagon hap, 7 gram esrar, 3 gram plaka esrar, 1 adet tabanca, 1 adet tek kırma av tüfeği, 11 bin 620 lira ve 2 bin 600 dolar ele geçirildi. Olayla ilgisi bulunan Ö.Ç. (44) adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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