Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonları: 13 gözaltı
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Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonları: 13 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonları: 13 gözaltı

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 13 kişi gözaltına alındı.

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Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 13 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde operasyonunda 7 ayrı olayda 89 gram metamfetamin, 26 gram bonzai maddesi ile 1 adet Uyuşturucu Madde Kullanma Aparatı ele geçirdi.

Olaylarla ilgisi bulunan H.K. (25), C.A. (26), İ.Ç. (21) C.T. (22), A.D. (27), E.U. (28), M.Ş.D. (24), M.E.S. (22), İ.A. (22), A.M.E. (22), M.B. (35), B.Ö. (22), D.G (26) isimli 13 şüpheli gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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