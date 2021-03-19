Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta tüfekle ateş açak şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta tüfekle ateş açak şüpheli gözaltına alındı

19.03.2021 15:59 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:05
Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta tüfekle ateş açak şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde komşunun evine tüfekle ateş eden şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde komşunun evine tüfekle ateş eden şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bayazıtlı Mahallesinde yaşayan M.A. aralarında husumet olduğu öne sürülen komşusunun evine av tüfeğiyle ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, yaptıkları araştırmada şüpheli M.A.'yı, ateş ettiği tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Maddi hasar oluşan evde ise kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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