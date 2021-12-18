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Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 asker hayatını kaybetti

Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 asker hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 asker hayatını kaybetti, 3 asker de yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 asker hayatını kaybetti, 3 asker de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Keklikoluk mevkiinde meydana geldi. Göksun ilçesinden Kayseri Pınarbaşı istikametine giden Serhat D. (28) idaresindeki 38 SF 676 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobilde bulunan Uzman Onbaşı İsmail Acar'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada yaralanan 3 asker çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanan askerlerden Ferhat A. ve Serhat K.'nın da tedavilerinin sürdürdüğü öğrenildi.

Askerlerin İzmir Bergama Komando Tugay Komutanlığında görevli olduğu, geçici görev için Kahramanmaraş'ta bulundukları ve izinli oldukları öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

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