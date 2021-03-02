Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın (1)
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Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın (1)

02.03.2021 20:58 | Son Güncelleme: 02.03.2021 21:02
Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın (1)

Son dakika gelişmesine göre KAHRAMANMARAŞ'ta bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.

KAHRAMANMARAŞ'ta bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Yangın, akşam saatlerinde Kahramanmaraş-Adana karayolu üzerindeki bir tekstil fabrikasının deposunda çıktı. Alevler kilometrelerce uzaktan görülürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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