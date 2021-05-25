Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasının depo kısmında çıkan yangın söndürüldü.

Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasının depo kısmında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Erkenez Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı.

Fabrika görevlilerinin ihbarıyla bölgeye sevk edilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, pamuk balyalarının olduğu bölümde çıktığı tespit edilen yangına müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın, fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü.

Fabrikada hasara neden olan yangının soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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