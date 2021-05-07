Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu

Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu belirlenen tarihi eserler ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu belirlenen tarihi eserler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, A.Ü isimli şahsın elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak amacıyla müşteri aradığı bilgisini aldı.

Afşin ilçesi Başüstü Mahallesinde yapılan operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 92 adet tarihi eser niteliğindeki sikke, 18 adet tarihi eser niteliğinde yüzük, 5 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.

A.Ü. hakkında yasal işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Aykut Erdoğdu Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Salih Uçan Gökhan Töre Cüneyt Çakır Ali Tandoğan Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 16:10:40. #1.15#

title