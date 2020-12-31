Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta sokak hayvanları unutulmadı

Kahramanmaraş'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, sokak hayvanlarının yem bulma sıkıntısı yaşamaması için mama bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği polisleri ve Hayvanların Sesi Derneği ekiplerince sokağa çıkma kısıtlamalarında kent genelindeki meydanlara ve belirlenen noktalara mama bırakıldığı bildirildi.

Kent genelindeki su kaplarını da dolduran ekiplerin, şehir genelinde oluşturulan beslenme noktaları ile sokak hayvanlarının bulunduğu çevre yolları ve ormanlık alanlara da mama bıraktığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca karnından yaralı bir köpek, bulunduğu yerden alınarak veteriner hekime götürüldü ve tedavisi yaptırıldı. Özellikle kısıtlama günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının beslenmesi için çalışmalar düzenli olarak yapılacak. Vatandaşların çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan "HAYDİ" mobil uygulamasına anında ihbarda bulunmaları halinde, uzman personel tarafından konular en seri şekilde ve hassasiyetle takip edilecek, gerekli adli ve idari işlemler yapılacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı