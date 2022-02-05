Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta soba zehirlenmesi: Anne ve oğlu hayatını kaybetti

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta soba zehirlenmesi: Anne ve oğlu hayatını kaybetti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu İlçesi Şeyhadil Mahallesi'ndeki müstakil bir evde meydana geldi.

Evde yaşayan Zeynep Ağzıkaraile oğlu Ferhat Ağzıkara'yaulaşamayan yakınları, evi kontrol ettiklerinde iki kişinin yataklarında baygın olarak yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri anne ve oğlunun sobadan sızan dumandan etkilenerek hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cenazeler olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden anne ve oğlunun yakınları ise evin etrafında gözyaşlarına hakim olamadı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.