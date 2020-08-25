Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta silahlı olaylarla ilgili 26 kişiye idari işlem yapıldı Son dakika gündem haberine göre Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, silahlı olaylara ve ruhsatsız silah kullanımına ilişkin 26 kişiye idari işlem uyguladı.

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, silahlı olaylara ve ruhsatsız silah kullanımına ilişkin 26 kişiye idari işlem uyguladı.

Emniyet İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya, polis ekipleri, rastgele havaya ateş edilmesi ve olaylarda silah kullanımını engellemek için yoğun olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Suç ve suçlulara fırsat vermemek için mesai kavramı gözetmeyen polis ekipleri, kent genelinde mahalle bazlı anlık uygulamalara ağırlık veriyor.

İl Emniyet Müdürlüğününce silahla meydana gelmesi muhtemel olaylara ilişkin başlattığı ve iki hafta süren uygulamada, havaya ateş eden 9 kişi suçüstü, üzerinden, ikamettinde ve aracında ruhsatsız silah bulunduran 10 kişi, icrai rezalet yapan 3 kişi ve olaylardan kaçan silahla kaçan 4 kişi yakalandı.

Uygulamada, 6'sı ruhsatsız 10 tabanca, 14 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 26 kişi hakkında ise idari işlem yapıldı.

Açıklamada, ateşli silahlarla havaya ateş eden kişilerle etkin mücadeleye devam edileceği, vatandaşların can ve mal güvenliği için her türlü tedbirin alındığı ve alınmaya devam edileceği aktarıldı.

Kaynak: AA