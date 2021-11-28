Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta sepetli motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta sepetli motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta sepetli motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

Son dakika haberler: Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde sepetli motosikletin şarampole devrildiği kazada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde sepetli motosikletin şarampole devrildiği kazada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Mahmut Bacak (73) yönetimindeki plakasız sepetli motosiklet, Küçüksır Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile motosiklette bulunan Meliha (41) ile Esme Bacak (62) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Esme Bacak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri

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