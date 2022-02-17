Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil site bahçesinde bulundu - Haberler
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Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil site bahçesinde bulundu

AA, Ömer Faruk Salman - Güncel
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Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta polisin

Son dakika haber... Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde denetim yapan polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil, site bahçesinde bulundu.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde denetim yapan polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil, site bahçesinde bulundu.

Yirmiikigün Mahallesi'nde seyir halinde denetim yapan trafik ekipleri, 46 AEK 713 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu.

Sürücünün kaçmasıyla birlikte Turgut Özal Bulvarı üzerinde kovalamaca yaşandı.

Apartmanların bulunduğu ara sokaklara giren otomobil, izini kaybettirdi.

Bölgede yapılan çalışma sonrasında otomobil bir site bahçesinde terk edilmiş halde bulundu.

Ekipler, güvenlik amacıyla otomobili otoparka çekerken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Ömer Faruk Salman - Güncel

Kahramanmaraş, Otomobil, Güncel, Haberler

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