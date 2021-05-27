Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
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Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçamaya çalışan sürücü kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçamaya çalışan sürücü kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Necip Fazıl Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri 06 AH 2986 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu.

Polisten kaçan sürücü, Azerbaycan Bulvarı'ndaki denetim noktasında da durmayarak kaçmaya devam etti.

Yaklaşık 20 kilometre süren kovalamacanın ardından Vadi Mahallesi'nde otomobil sürücüsü yakalandı.

Yapılan inceleme sonrasında araçta tek başına bulunan Cihangir Ş'nin alkollü olduğu ve sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmadığı, bu yüzden kaçtığı tespit edildi.

Trafik ekipleri sürücüye, alkolü araç kullanmak, dur ihtarına uymamak, kırmızı ışık ihlali, makas atmak ve ters yönden gitmek maddelerinden 4 bin 963 lira cezai işlem uygularken ehliyetine de 8 ay el koydu.

Ayrıca Cihangir Ş'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten de 3 bin 400 lira ceza yazıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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