Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta polis ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı
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Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta polis ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı

15.12.2020 15:57 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:01
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta polis ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, yem bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına yem ve mama desteğinde bulundu.

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, yem bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına yem ve mama desteğinde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri ile Hayvanların Sesi Derneği, Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri ile dernek üyeleri, temin edilen mama ve yemleri, kedi ve köpeklerin yoğun olduğu noktalara bıraktı.

Yemleme çalışmaları, sokağa çıkma kısıtlaması boyunca düzenli olarak devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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