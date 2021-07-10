Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Son dakika gündem haberine göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik özel harekat polisi destekli operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik özel harekat polisi destekli operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elbistan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonda belirlenen adreslerde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan çeşitli aparatlar ile kama ve satırlar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk