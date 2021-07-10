Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
Anadolu Ajansı / Ali Öztürk - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik özel harekat polisi destekli operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik özel harekat polisi destekli operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elbistan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonda belirlenen adreslerde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan çeşitli aparatlar ile kama ve satırlar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

Katlettiği eşini, 7 yaşındaki kızlarını öldürmekle tehdit etmiş
Katlettiği eşini, 7 yaşındaki kızlarını öldürmekle tehdit etmiş
Son dakika haberi | Kız arkadaşı ile kendisini eve kilitleyen kişi özel harekat polislerince gözaltına alındı
Son dakika haberi | Kız arkadaşı ile kendisini eve kilitleyen kişi özel harekat polislerince gözaltına alındı
Boşanma aşamasındaki eşini küçük kızının gözleri önünde öldürüp gaspettiği minibüsle kaçtı
Boşanma aşamasındaki eşini küçük kızının gözleri önünde öldürüp gaspettiği minibüsle kaçtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Ebru Gündeş Levent Yüksel Mohammed Al Saloussi
Spor Salih Uçan Arda Turan Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 16:08:13. #1.16#

title