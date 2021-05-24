Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
Son dakika habere göre Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk tedavi altına alındı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, M.G idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil Şekerdere Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen 7 yaşındaki Y.S'ye çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan Y.S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman