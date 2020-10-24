Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta, ormanlık alana düşen yıldırım yangın çıkardı
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Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta, ormanlık alana düşen yıldırım yangın çıkardı

24.10.2020 20:57 | Son Güncelleme: 24.10.2020 21:01
Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta, ormanlık alana düşen yıldırım yangın çıkardı

Bir son dakika haberine göre KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, ormanlık alana düşen yıldırım nedeniyle yangın çıktı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, ormanlık alana düşen yıldırım nedeniyle yangın çıktı. Orman işçileri yangını söndürmek için müdahaleye başladı.

Yangın, öğleden sonra Sumaklı Mahallesi Güdenli mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında yükselen alevi ve dumanı görenler durumu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye gelen 55 orman işçisi yangına, 8 arazöz, 4 su tankı ve 5 iş makinesi ile müdahale etti. Söndürme çalışmalarına bir helikopter de havadan destek verdi. Yangın 10 hektarlık bir alana yayılırken, ekiplerin arazinin çok sarp ve kayalıklardan oluşması nedeniyle zorlandığı bildirildi. Söndürme çalışmaları sürüyor. 


Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta, ormanlık alana düşen yıldırım yangın çıkardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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