Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta orman yangını
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Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta orman yangını

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta orman yangını
Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Haberler | Güncel

Son dakika haber... KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde orman yangını çıktı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. 

Yangın, öğleden sonra Musalar mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, bölgeye çok sayıda ekip sevk etti. 6 arazöz ve 2 su tankıyla alevlere müdahale eden ekiplere 1 yangın söndürme helikopteri de havadan destek veriyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç

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