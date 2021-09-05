Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta ölümlü trafik kazasının ardından kaçan sürücü tutuklandı
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Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta ölümlü trafik kazasının ardından kaçan sürücü tutuklandı

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta ölümlü trafik kazasının ardından kaçan sürücü tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta, bir kişinin hayatını kaybettiği kazaya karıştıktan sonra olay yerinden kaçan sürücü tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta, bir kişinin hayatını kaybettiği kazaya karıştıktan sonra olay yerinden kaçan sürücü tutuklandı.

Edebiyat Yolu Erdem Bayazıt Tüneli'nde, Orhan Kar idaresindeki 35 KSA 94 plakalı motosiklet ile aracının çarpışmasından sonra kaçan sürücünün kimliği belirlendi.

Çevredeki kamera görüntülerinden kazaya karışan araç ile sürücüsü M.B'yi tespit eden jandarma ekipleri, şüpheliyi Göksun ilçesindeki ikametinde yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

M.B'nin, aracıyla motosikletine çarptığı Orhan Kar, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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