Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta öğrencilerden sağlık çalışanlarına mektuplu teşekkür
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Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta öğrencilerden sağlık çalışanlarına mektuplu teşekkür

23.01.2021 11:07 | Son Güncelleme: 23.01.2021 11:11
Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta öğrencilerden sağlık çalışanlarına mektuplu teşekkür

Son dakika haberler... Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına mektup yazdı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına mektup yazdı.

Abdülhamit Han Anadolu Lisesi 9 ve 10'uncu sınıf öğrencileri, "Sağlık Kahramanım" projesi kapsamında salgın nedeniyle yoğun günler geçiren sağlık çalışanlarına mektup yazdı.

Öğrencilerin 300 mektubu, Necip Fazıl Şehir Hastanesinde çalışan sağlık görevlilerine verilmek üzere Başhekim Vehbi Şirikçi'ye teslim edildi.

Gençler, mektuplarda özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarının gösterdiği çabaya dikkati çekerek, teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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