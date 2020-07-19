Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta merada çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde merada çıkan yangın söndürüldü.
19.07.2020 15:11 | Son Güncelleme: 19.07.2020 16:34
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde merada çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Alişar Mahallesi'nde bulunan merada, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Yangında yaklaşık 3 dönüm alan zarar gördü.
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Kaynak: AA