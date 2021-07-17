Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta kuyumcu atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberler... Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kuyumcu atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kuyumcu atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.

Şeyh Adil Caddesi'ndeki bir atölyede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İş yerinde hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman