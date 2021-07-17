Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta kuyumcu atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta kuyumcu atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta kuyumcu atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kuyumcu atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kuyumcu atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.

Şeyh Adil Caddesi'ndeki bir atölyede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İş yerinde hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta kuyumcu atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta kuyumcu atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta kuyumcu atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

Son dakika haberleri | Hassa'daki yangın, 2'nci günde de devam ediyor
Son dakika haberleri | Hassa'daki yangın, 2'nci günde de devam ediyor
MERSİN'DE ORMAN YANGINI
MERSİN'DE ORMAN YANGINI
Son dakika haberleri: Hassa ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Son dakika haberleri: Hassa ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Acun Ilıcalı Hakan Sabancı Serra Arıtürk Mohammed Al Saloussi
Spor Balotelli Burak Elmas Alper Yılmaz Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta kuyumcu atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 18:28:58. #1.16#

title