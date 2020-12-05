KAHRAMANMARAŞ - Kayalıkta mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
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KAHRAMANMARAŞ - Kayalıkta mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

05.12.2020 19:17 | Son Güncelleme: 05.12.2020 20:17

Kahramanmaraş'ta kayalıklarda mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta kayalıklarda mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Onikişubat ilçesi Çukurhisar Mahallesi'ndeki kayalık alanda köpek sesinin geldiğini fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yetkililerden yardım istedi.

İhbar üzerine, olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonucu kurtarılan köpek, itfaiye ekiplerinin mama vermesinin ardından doğaya bırakıldı.

KAHRAMANMARAŞ - Kayalıkta mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
KAHRAMANMARAŞ - Kayalıkta mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
KAHRAMANMARAŞ - Kayalıkta mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
KAHRAMANMARAŞ - Kayalıkta mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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