Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta katı atık alanında yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta katı atık alanında yangın

Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta katı atık alanında yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Kahramanmaraş'ta katı atıkların bulunduğu alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş'ta katı atıkların bulunduğu alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Yangın, Dulkadiroğlu İlçesi'ndeki katı atık alanında çıktı. Henüz belirlenemeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ve orman bölge ekipleri sevk edildi. Yaklaşık bir kilometrelik alana yayılan yangına ekipler su tankları, itfaiye araçları, arasözler ve bir helikopter ile müdahale ediyor. Kontrol altına alınan yangında söndürme işlemi sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta katı atık alanında yangın
Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta katı atık alanında yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Baraj suları çekilince tarihi mezarlık yeniden gün yüzüne çıktı! Köylüler yakınlarına dua etmek için akın etti
Baraj suları çekilince tarihi mezarlık yeniden gün yüzüne çıktı! Köylüler yakınlarına dua etmek için akın etti
Evini ateşe verip bıçak ve satırla balkona çıkan genç ortalığı birbirine kattı
Evini ateşe verip bıçak ve satırla balkona çıkan genç ortalığı birbirine kattı
Sevgilisinin ayrılmasını hazmedemeyince, hıncını sokaktaki 3 aracı yakarak çıkardı
Sevgilisinin ayrılmasını hazmedemeyince, hıncını sokaktaki 3 aracı yakarak çıkardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Atilla Taş Sarp Akkaya Acun Ilıcalı Fatma Turgut
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Merih Demiral Rıza Çalımbay Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta katı atık alanında yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 14:15:31. #1.15#

title