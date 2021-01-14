Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

14.01.2021 01:09 | Son Güncelleme: 14.01.2021 01:12
Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yoğun kar dolayısıyla yaylada mahsur kalan 2 kişi, jandarma ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yoğun kar dolayısıyla yaylada mahsur kalan 2 kişi, jandarma ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Bakış Mahallesi Karadede Yaylası'ndan ilçe merkezine gitmek isteyen Mustafa M. ile Bünyamin K'nin aracı bölgede kar yağışının etkisini arttırması sonucu yoldan çıktı.

Mustafa M. ve Bünyamin K, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Elbistan Doğu Akdeniz Arama ve Kurtarma Derneğini arayarak yardım istedi.

Jandarma ve arama kurtarma ekipleri, iş makineleriyle yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından bölgeye ulaştı.

Sağlık durumları iyi olan ve ekiplerce ilçe merkezine götürülen Mustafa M. ile Bünyamin K, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fikri Sağlar Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kanye West İrem Derici Murat Dalkılıç Gonca Vuslateri
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Oğulcan Çağlayan Omar Elabdellaoui İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Kongre Ankara Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 01:12:32. #1.15#
title