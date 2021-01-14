Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yoğun kar dolayısıyla yaylada mahsur kalan 2 kişi, jandarma ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yoğun kar dolayısıyla yaylada mahsur kalan 2 kişi, jandarma ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Bakış Mahallesi Karadede Yaylası'ndan ilçe merkezine gitmek isteyen Mustafa M. ile Bünyamin K'nin aracı bölgede kar yağışının etkisini arttırması sonucu yoldan çıktı.

Mustafa M. ve Bünyamin K, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Elbistan Doğu Akdeniz Arama ve Kurtarma Derneğini arayarak yardım istedi.

Jandarma ve arama kurtarma ekipleri, iş makineleriyle yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından bölgeye ulaştı.

Sağlık durumları iyi olan ve ekiplerce ilçe merkezine götürülen Mustafa M. ile Bünyamin K, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk