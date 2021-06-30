Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta kaçak sigara operasyonu
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Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta kaçak sigara operasyonu

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta kaçak sigara operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda bin 154 karton gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda bin 154 karton gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince TAG otoyolu üzerinde bulunan Çöçelli Dinlenme Tesislerinde kamyonet tipi araçta tütün tespit köpeği 'Taş'un da katılımıyla arama yapıldı. Aramada, çeşitli markalarda toplam bin 154 karton gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şüpheli M.K. (43) hakkında yasal işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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