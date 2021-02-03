Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta jandarmadan şehit ailesine ziyaret
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Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta jandarmadan şehit ailesine ziyaret

03.02.2021 10:45 | Son Güncelleme: 03.02.2021 10:48
Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta jandarmadan şehit ailesine ziyaret

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Orhan Sürmen'in ailesini ziyaret etti.

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Orhan Sürmen'in ailesini ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığı, Çağlayancerit Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çağlayancerit ilçesinde ikamet eden şehit Sürmen'in ailesini ziyaret etti.

Ziyarette, bir süre aileyle sohbet eden jandarma ekipleri, aileye, İl Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan hediyeleri takdim etti.

Şehit ailesi, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Öte yandan jandarma ekipleri, ilçede ikamet eden 69 yaşındaki Elif Sarıaltun'u da ziyaret etti.

Ziyarette, Sarıaltun'la sohbet eden ekipler, Sarıaltun'a İl Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan hediyeleri verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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