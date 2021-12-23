Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta jandarma sokak hayvanlarının yaşam alanına yem bıraktı - Haberler
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Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta jandarma sokak hayvanlarının yaşam alanına yem bıraktı

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta jandarma sokak hayvanlarının yaşam alanına yem bıraktı
AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince, sokak hayvanları için belirli noktalara yem bırakıldı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince, sokak hayvanları için belirli noktalara yem bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Yedikuyular Kayak Merkezi civarında soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, sokak hayvanlarının bulunduğu yaşam alanlarına yem bırakt.

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AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri

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