KAHRAMANMARAŞ - İş yerine giren yılanı itfaiye yakaladı
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KAHRAMANMARAŞ - İş yerine giren yılanı itfaiye yakaladı

Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir iş yerine giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir iş yerine giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir kaporta dükkanına yılan girdiğini fark eden işçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yakalama tasmasıyla yılanı yakalayıp bir torbanın içine koydu.

Daha sonra iş yerinden ayrılan ekipler, yılanı torbadan çıkarıp doğal ortamına bıraktı.

KAHRAMANMARAŞ - İş yerine giren yılanı itfaiye yakaladı
KAHRAMANMARAŞ - İş yerine giren yılanı itfaiye yakaladı
KAHRAMANMARAŞ - İş yerine giren yılanı itfaiye yakaladı
KAHRAMANMARAŞ - İş yerine giren yılanı itfaiye yakaladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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