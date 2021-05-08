KAHRAMANMARAŞ - İş yerine giren yılanı itfaiye yakaladı

Skandal paylaşım! İsrail'e laf etmek yerine saldırıyı Türkiye ile ilişkilendirdi

Vatandaşa 'Çılgın Hırsız'la sosyal mesaj vermek garip olmadı mı Sayın Bakan?

Gençlere müjdeyi verdi: İstediğiniz yerden çift dilli olarak ücretsiz alabileceksiniz

Eşinin kaza yaptığını duyunca hastaneye koştu, nişanlı olduğunu öğrendi

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir iş yerine giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir iş yerine giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir kaporta dükkanına yılan girdiğini fark eden işçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yakalama tasmasıyla yılanı yakalayıp bir torbanın içine koydu.

Daha sonra iş yerinden ayrılan ekipler, yılanı torbadan çıkarıp doğal ortamına bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün