Son dakika haberi... KAHRAMANMARAŞ - İş yerine ateş edip kaçan 3 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
56 saatlik kısıtlama bu akşam başlıyor! Nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte detaylar

Son dakika haberi... KAHRAMANMARAŞ - İş yerine ateş edip kaçan 3 şüpheli yakalandı

04.12.2020 13:57 | Son Güncelleme: 04.12.2020 15:08

Son dakika gündem haberi... Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir iş yerine ateş edip kaçan 3 şüpheli yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir iş yerine ateş edip kaçan 3 şüpheli yakalandı.

Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda bulunan F.A'ya ait iş yerine av tüfeğiyle ateş edildi.

Olayda kimse yaralanmazken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüphelilerin kaçtığı otomobili tespit etti.

Aracı takibe alan ekiplerin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler, yolun trafiğe kapatılmasının ardından araçtaki 3 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Son dakika haberi... KAHRAMANMARAŞ - İş yerine ateş edip kaçan 3 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi... KAHRAMANMARAŞ - İş yerine ateş edip kaçan 3 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi... KAHRAMANMARAŞ - İş yerine ateş edip kaçan 3 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi... KAHRAMANMARAŞ - İş yerine ateş edip kaçan 3 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

İlgili Haberler

Son dakika haber: 3 katlı binanın altındaki iş yerinde yangın
Son dakika haber: 3 katlı binanın altındaki iş yerinde yangın
Kocaeli'nin 5 ilçesinde 20 iş yerini soyan 4 şüpheli yakalandı
Kocaeli'nin 5 ilçesinde 20 iş yerini soyan 4 şüpheli yakalandı
Aylardır koronadan korunmayı başaran doktor, eşinin iş yerine gelen maskesiz bir kişi nedeniyle virüse yakalandı
Aylardır koronadan korunmayı başaran doktor, eşinin iş yerine gelen maskesiz bir kişi nedeniyle virüse yakalandı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Bülent Arınç Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Ivana Sert Yıldız Tilbe Demet Özdemir Gonca Vuslateri
Spor Samatta Ersun Yanal Caner Erkin Sinan Gümüş Burak Yılmaz
Tüm Haberler Uefa Ocak Bursa Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... KAHRAMANMARAŞ - İş yerine ateş edip kaçan 3 şüpheli yakalandı - Kahramanmaraş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 15:08:47. #1.14#
title