Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Durkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi Yeni Hükümet Bulvarı'ndaki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrasında yangın söndürüldü.

İş yerinde hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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