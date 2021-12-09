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Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü
AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta bir iş merkezinin üçüncü katında çıkan yangın söndürüldü.

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta bir iş merkezinin üçüncü katında çıkan yangın söndürüldü.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Azerbaycan Bulvarı'ndaki bir iş merkezinin üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanın apartman boşluğuna dolması üzerine, bazı vatandaşlar iş yerlerinde mahsur kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi, cadde trafiğe kapatıldı.

Alevler ekiplerin müdahalesiyle kısa süre söndürüldü, iş yerinde hasar oluştu.

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AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri

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