Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
19.06.2020 23:09 | Son Güncelleme: 19.06.2020 23:44
Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Ömer Durak idaresindeki 52 RC 750 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BPY 146 plakalı otomobil, merkez Onikişubat ilçesi Batı Çevre Yolu'nda çarpıştı.
Kazada, sürücü Ömer Durak ile araçlardaki 7 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA