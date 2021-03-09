KAHRAMANMARAŞ - Hurdalıkların toplandığı alanda çıkan yangın söndürüldü

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, hurdalıkların toplandığı alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Şazibey Mahallesi'nde geri dönüşüme kazandırılmak amacıyla toplanan hurdalıkların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Yangın sonrası hurdalık eşyaların büyük bölümü yandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı