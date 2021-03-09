KAHRAMANMARAŞ - Hurdalıkların toplandığı alanda çıkan yangın söndürüldü
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KAHRAMANMARAŞ - Hurdalıkların toplandığı alanda çıkan yangın söndürüldü

09.03.2021 23:03 | Son Güncelleme: 09.03.2021 23:25

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, hurdalıkların toplandığı alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, hurdalıkların toplandığı alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Şazibey Mahallesi'nde geri dönüşüme kazandırılmak amacıyla toplanan hurdalıkların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Yangın sonrası hurdalık eşyaların büyük bölümü yandı.

KAHRAMANMARAŞ - Hurdalıkların toplandığı alanda çıkan yangın söndürüldü
KAHRAMANMARAŞ - Hurdalıkların toplandığı alanda çıkan yangın söndürüldü
KAHRAMANMARAŞ - Hurdalıkların toplandığı alanda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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