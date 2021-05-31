Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta hurdalık deposunda yangın
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Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta hurdalık deposunda yangın

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Haberler | Yerel

Son dakika habere göre Kahramanmaraş'ta hurdalık deposunda yangın Kahramanmaraş'ta metal mutfak eşya üretilen imalathanenin hurdalık deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kahramanmaraş'ta hurdalık deposunda yangın

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta metal mutfak eşya üretilen imalathanenin hurdalık deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Dulkadiroğlu İlçesi Menderes Mahallesi'ndeki metal mutfak eşyası üretimi yapan bir işletmenin hurda deposunda çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangın çalışanlar tarafından söndürülemeyince, olay yerine itfaiye çağrıldı.

Olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, çeşitli metal ürünlerinin bulunduğu depodaki yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta hurdalık deposunda yangın
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta hurdalık deposunda yangın
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta hurdalık deposunda yangın
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta hurdalık deposunda yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey

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