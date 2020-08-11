Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı Son dakika haberleri... KAHRAMANMARAŞ'ta, geceleri pencereleri açık olan evlere girip, hırsızlık yapan O.A. (22) ve Y.E. (22) polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta, geceleri pencereleri açık olan evlere girip, hırsızlık yapan O.A. (22) ve Y.E. (22) polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde gerçekleşen 7 hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı incelemede hırsızlığı, O.A. ve Y.E.'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Ziynet eşyası, para ve cep telefonu çaldığı tespit edilen 2 şüpheli, polis ekiplerince belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA