Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta hırsızlık operasyonlarına 10 tutuklama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta hırsızlık operasyonlarına 10 tutuklama

Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta hırsızlık operasyonlarına 10 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Kahramanmaraş çeşitli hırsızlık olaylarına karışan 22 kişiden 10'u tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş çeşitli hırsızlık olaylarına karışan 22 kişiden 10'u tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir hafta içerisinde ev, iş yeri ve otolardan meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili araştırma yaptı.

Araştırma sonucunda 22 kişi gözaltına alındı. Hırsızlık şüphelilerinden elde edilen çalıntı eşyalar sahiplerine teslim edildi.

Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 22 şüpheli den 10'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

15 yıl sonra babası ile aynı kaderi paylaştı! Otomobili takla atan genç, feci şekilde can verdi

15 yıl sonra babası ile aynı kaderi paylaştı! Otomobili takla atan genç, feci şekilde can verdi

 İş merkezinin çatısından düşen genç hayatını kaybetti

İş merkezinin çatısından düşen genç hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Araştırma, Hırsızlık, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title