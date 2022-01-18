Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta hırsızlık operasyonlarına 10 tutuklama

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş çeşitli hırsızlık olaylarına karışan 22 kişiden 10'u tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir hafta içerisinde ev, iş yeri ve otolardan meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili araştırma yaptı.

Araştırma sonucunda 22 kişi gözaltına alındı. Hırsızlık şüphelilerinden elde edilen çalıntı eşyalar sahiplerine teslim edildi.

Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 22 şüpheli den 10'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

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