Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta, HDP'li ilçe başkanına terör gözaltısı
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Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta, HDP'li ilçe başkanına terör gözaltısı

14.11.2020 13:39 | Son Güncelleme: 14.11.2020 13:43
Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta, HDP'li ilçe başkanına terör gözaltısı

Edinilen son dakika haberine göre KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin düzenlediği operasyonda HDP Pazarcık İlçe Başkanı Naci Kızıler (33), terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına aldı.

KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin düzenlediği operasyonda HDP Pazarcık İlçe Başkanı Naci Kızıler (33), terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına aldı. 

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, HDP Pazarcık İlçe Başkanı Naci Kızıler'in terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Çalışma sonunda ekipler, HDP İlçe Başkanlığı'na ve Kızıler'in Memişkahya Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Evinde yakalanan Naci Kızıler, gözaltına alındı. İlçe başkanlığında ve evde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu. İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Naci Kızıler, sorgusunun ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Pazarcık Adliyesi'ne sevk edildi.

PKK'YA DESTEK İDDİASIYLA TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan haziranda terör örgütü PKK'nın sözde 'Avrupa Kürdistanlılar Demokratik Kongresi' altında 'sosyal alan yapılanması'nda örgüte finansman ve eleman sağlayanlara yönelik polisin çalışması kapsamında Naci Kızıler'in de aralarında olduğu 4 kişi tutuklanmıştı.


Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta, HDP'li ilçe başkanına terör gözaltısı
Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta, HDP'li ilçe başkanına terör gözaltısı
Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta, HDP'li ilçe başkanına terör gözaltısı
Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta, HDP'li ilçe başkanına terör gözaltısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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