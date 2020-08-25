Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta gençler ve yaşlılar için yeni kısıtlamalar getirildi
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Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta gençler ve yaşlılar için yeni kısıtlamalar getirildi

Son dakika haberi... Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 18 yaş ve altı ile 65 yaş üstü vatandaşlar için koronavirüs salgını kapsamında yeni tedbirler aldı.

Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta gençler ve yaşlılar için yeni kısıtlamalar getirildi
25.08.2020 22:27 | Son Güncelleme: 25.08.2020 22:32

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 18 yaş ve altı ile 65 yaş üstü vatandaşlar için koronavirüs salgını kapsamında yeni tedbirler aldı.

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında toplandı. Toplantı sonucunda, koronavirüs tedbirlerine ek olarak riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla il genelinde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alındığı belirtildi.

Alınan karar doğrultusunda, 18 yaş altı genç ve çocuklar saat 21.00'den sonra umuma açık yerler, parklar gibi alanlara veli ve vasisi olmaksızın giremeyecek. Gelin ve damadın anne, baba, dede, anneanne ve babaannesi hariç olmak üzere 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar da düğün, nikah, nişan gibi merasimlere katılamayacak.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği idari işlem yapılacak. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

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